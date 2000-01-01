Долин Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолин Ефим Иванович

Долин Ефим Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Долин Иван Прохорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Долин Федор Ефимович

Мать ребёнка: Фомаида Васильевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Долин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Фомаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомаида Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close