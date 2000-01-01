Долин Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Долин Иван Прохорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Долин Федор Ефимович
Мать ребёнка: Фомаида Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Фомаида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомаида Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня