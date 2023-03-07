Прилукова Авдотья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилукова Авдотья Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Прилуков Самуил Петров

Отец ребёнка: Прилуков Петр Карпов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Мавра Петрова

Отец ребёнка: Прилуков Петр Карпов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Петр Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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