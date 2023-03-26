Сипатова (Исанькова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипатова (Исанькова) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаньков Николай Сергеевич

Мать: Исанькова Елена

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Сипатова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горнева Екатерина

Отец ребёнка: не указан

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