Сипатова (Исанькова) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаньков Николай Сергеевич
Мать: Исанькова Елена
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Сипатова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горнева Екатерина
Отец ребёнка: не указан