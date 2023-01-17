Кузовенков Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1816
Жена: Кузовенкова Елена
Рождение ребёнка
23.12.1824 ст.
Дочь: Кузнецова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Кузовенкова Елена
Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1843