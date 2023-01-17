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Кузовенков Николай Михайлович

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Место рождения

Кигач, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Кигач, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1816

Жена: Кузовенкова Елена

Кигач, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.12.1824 ст.

Дочь: Кузнецова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Кузовенкова Елена

Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1843
Кигач, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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