Сучкова (Аржанникова) Феврония Николаевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти10.11.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
10.11.1897
https://yandex.ru/archive/catalog/0dc46d1d-9100-48ee-80f4-2faa7cd10b3d/271 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №12, стр. 271
Бракосочетание
10.11.1897 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/0dc46d1d-9100-48ee-80f4-2faa7cd10b3d/271 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №12, стр. 271