Сучкова (Аржанникова) Феврония Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова (Аржанникова) Феврония Николаевна

Место рождения

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

10.11.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
Смерть
10.11.1897
Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/0dc46d1d-9100-48ee-80f4-2faa7cd10b3d/271 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №12, стр. 271
Бракосочетание
10.11.1897 ст.

Муж: Сучков Николай Мефодьевич

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/0dc46d1d-9100-48ee-80f4-2faa7cd10b3d/271 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №12, стр. 271

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