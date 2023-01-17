Зыков Виктор Анатольевич
Место рождения
Дата рождения1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Рождение ребёнка
1979
Мать ребёнка: Зыкова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Зыкова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Зыкова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Галина
Смерть
Неизвестно