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Зыков Виктор Анатольевич

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Место рождения

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Зыков Анатолий Степанович

Мать: Зыкова Анастасия Филлиповна

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1979

Сын: Зыков Денис Викторович

Мать ребёнка: Зыкова Галина

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Зыкова Галина

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Развод
Неизвестно

Жена: Зыкова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Галина

Смерть
Неизвестно
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