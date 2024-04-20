Терелицкая Анастасия Савостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терелицкая Анастасия Савостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терелицкий Николай Петрович

Рождение ребёнка
14.05.1894 ст.

Дочь: (Терелицкая) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Терелицкий Николай Петрович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 399
Смерть
Неизвестно

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