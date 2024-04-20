Терелицкая Анастасия Савостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1894 ст.
Дочь: (Терелицкая) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Терелицкий Николай Петрович
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 399
Смерть
Неизвестно