Мавра Феофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Домника Петровна
Отец ребёнка: Петр Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно