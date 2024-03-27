Ишмуратов Сагит Насибуллович
Место рожденияБашкирская АССР, Стерлитамакский район, с. Аллагуват.
Дата рождения1910
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмуратова Марьям
Военная награда
Неизвестно
Ишмуратов Сагит Насибуллович Картотека награждений Медаль «За боевые заслуги» 24.05.1945 Дата рождения: __.__.1910 Место рождения: Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, с. Аллагуват Дата поступлени... Показать все
Смерть
1984
г. Салават, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно