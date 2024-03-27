Ишмуратов Сагит Насибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмуратов Сагит Насибуллович

Место рождения

Башкирская АССР, Стерлитамакский район, с. Аллагуват.

Дата рождения

1910

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Стерлитамакский район, с. Аллагуват.
Рождение ребёнка
07.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмуратова Марьям

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Военная награда
Неизвестно
Ишмуратов Сагит Насибуллович Картотека награждений Медаль «За боевые заслуги» 24.05.1945 Дата рождения: __.__.1910 Место рождения: Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, с. Аллагуват Дата поступлени... Показать все
Смерть
1984
г. Салават, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
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