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Екатерина Ильинична
Екатерина Ильинична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1728
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Илья Семенович
1684 г.р.
Мать
Ульяна Васильевна
1686 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец:
Илья Семенович
Мать:
Ульяна Васильевна
Смерть
Неизвестно
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