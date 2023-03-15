Бетехтина (Халявина) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1983
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1983
Рождение ребёнка
30.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бетехтин Владимир
Рождение ребёнка
22.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бетехтин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бетехтин Владимир
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область