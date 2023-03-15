Бетехтина (Халявина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бетехтина (Халявина) Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1983

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1983

Отец: Халявин Сергей Васильевич

Мать: Халявина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бетехтин Владимир

Рождение ребёнка
22.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бетехтин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетехтин Владимир

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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