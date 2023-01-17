Малашкин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашкин Сергей Иванович

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Место рождения

Хомяково, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Хомяково, Тульский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1904
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1915 по 1921
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва
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