Матрена Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Захар Самуилов
Отец ребёнка: Самуил Карпов
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Акулина Самуилова
Отец ребёнка: Самуил Карпов
Рождение ребёнка
26.08.1738
Дочь: Наталья Самуилова
Отец ребёнка: Самуил Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самуил Карпов
Смерть
Неизвестно