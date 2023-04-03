Матрена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1676 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Захар Самуилов

Отец ребёнка: Самуил Карпов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Акулина Самуилова

Отец ребёнка: Самуил Карпов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1738

Дочь: Наталья Самуилова

Отец ребёнка: Самуил Карпов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самуил Карпов

Смерть
Неизвестно
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