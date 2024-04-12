Воробьева (Чистякова) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1973
Рождение ребёнка
20.09.?
Дочь: Воробьева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Воробьев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елдышев Виктор
Палдиски, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елдышев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Сергей