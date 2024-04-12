Воробьева (Чистякова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Чистякова) Надежда Алексеевна

Место рождения

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

Дата рождения

25.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1973

Отец: Чистяков Алексей Филиппович

Мать: Чистякова Валентина Константиновна

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
20.09.?

Дочь: Воробьева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Воробьев Сергей

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елдышев Вадим Викторович

Отец ребёнка: Елдышев Виктор

Палдиски, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елдышев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Сергей

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