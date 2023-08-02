Туганов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Брнац
Отец ребёнка: Туганов Хапац
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Хетаг
Отец ребёнка: Туганов Хапац
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганова Гарц-Хан
Отец ребёнка: Туганов Хапац
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганова Карабай
Отец ребёнка: Туганов Хапац
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаева Дзахи
Отец ребёнка: Туганов Хапац
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Адабай
Отец ребёнка: Туганов Хапац
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Хапац
Смерть
Неизвестно