Коноплев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплев Николай Алексеевич

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

12.12.1909

Дата смерти

05.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1909

Отец: Коноплев Алексей

Мать: Коноплева Александра

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.10.1936

Дочь: Каптур Нина

Мать ребёнка: Коноплева Анна Сергеева

Рождение ребёнка
01.01.1941

Дочь: Роговец Тамара

Мать ребёнка: Коноплева Анна Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплева Анна Сергеева

Смерть
05.12.1970
Псебай
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