Коноплев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1909
Дата смерти05.12.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1909
Отец: Коноплев Алексей
Мать: Коноплева Александра
Рождение ребёнка
16.10.1936
Дочь: Каптур Нина
Мать ребёнка: Коноплева Анна Сергеева
Рождение ребёнка
01.01.1941
Дочь: Роговец Тамара
Мать ребёнка: Коноплева Анна Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коноплева Анна Сергеева
Смерть
05.12.1970
Псебай