Тимофеева (Скуратова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Скуратова) Нина Васильевна

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Место рождения

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

25.11.1927

Дата смерти

17.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1927

Отец: Скуратов Василий Николаевич

Мать: Скуратова Евлампия Иннокентьевна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
гор.больница,св. о рождении №212
Рождение ребёнка
26.02.1949

Дочь: Цылган Нинелла Прокопьевна

Отец ребёнка: Тимофеев Прокопий Никифорович

Рождение ребёнка
17.08.1950

Сын: Тимофеев Валерий Покопьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Прокопий Никифорович

пос. Эге-Хая
Рождение ребёнка
17.05.1954

Сын: Тимофеев Александр Покопьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Прокопий Никифорович

Рождение ребёнка
14.05.1956

Дочь: Сычёва Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Тимофеев Прокопий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Константин Прокопьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Прокопий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Прокопий Никифорович

Смерть
17.01.1998
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