Тимофеева (Скуратова) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1927
Дата смерти17.01.1998
ПолЖенский
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1927
гор.больница,св. о рождении №212
Рождение ребёнка
26.02.1949
Дочь: Цылган Нинелла Прокопьевна
Отец ребёнка: Тимофеев Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
17.08.1950
Сын: Тимофеев Валерий Покопьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Прокопий Никифорович
пос. Эге-Хая
Рождение ребёнка
17.05.1954
Сын: Тимофеев Александр Покопьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
14.05.1956
Дочь: Сычёва Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Тимофеев Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Константин Прокопьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Прокопий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1998