Прядка Тимофей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядка Тимофей Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

До 1808

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Прядка Никита Григориев

Мать: Прядка Мария Кодратова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Цюх Евфросиния Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Прядка Пантелеймон Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Горох Анна Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Прядка Артемий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Хист Ксения Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1790

Сын: Прядка Тарасий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1808
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