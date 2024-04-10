Прядка Тимофей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиДо 1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Прядка Никита Григориев
Мать: Прядка Мария Кодратова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Цюх Евфросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Прядка Пантелеймон Тимофеев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Горох Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1785
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Хист Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
25.02.1790
Смерть
До 1808