Юшкова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова Наталья Владимировна

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

25.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1980

Отец: Юшков Владимир Александрович

Мать: Юшкова Татьяна Николаевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
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