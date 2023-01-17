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Юшкова Наталья Владимировна
Юшкова Наталья Владимировна
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Место рождения
Липецк
, город Липецк, Липецкая область
Дата рождения
25.05.1980
Пол
Женский
Отец
Юшков Владимир Александрович
1953 г.р.
Мать
Юшкова (Гончаренко) Татьяна Николаевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1980
Отец:
Юшков Владимир Александрович
Мать:
Юшкова Татьяна Николаевна
Липецк
, город Липецк, Липецкая область
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