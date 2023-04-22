Янгирова Рима Фаниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янгирова Рима Фаниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янгирова Ралина Руслановна

Отец ребёнка: Янгиров Руслан Камилевич

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янгиров Арсен Русланович

Отец ребёнка: Янгиров Руслан Камилевич

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янгиров Руслан Камилевич

Рождение ребёнка
2003

Сын: Янгиров Артур Русланович

Отец ребёнка: Янгиров Руслан Камилевич

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

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