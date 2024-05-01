Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиДо 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Субботин ?
Отец ребёнка: Субботин Анисим Прокопьевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Субботин ?
Отец ребёнка: Субботин Анисим Прокопьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Субботина) ?
Отец ребёнка: Субботин Анисим Прокопьевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Субботин Григорий Анисимович
Отец ребёнка: Субботин Анисим Прокопьевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Субботина) ?
Отец ребёнка: Субботин Анисим Прокопьевич
Смерть
До 1897