Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

До 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Анисим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Субботин ?

Отец ребёнка: Субботин Анисим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Субботин ?

Отец ребёнка: Субботин Анисим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Субботина) ?

Отец ребёнка: Субботин Анисим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Субботин Григорий Анисимович

Отец ребёнка: Субботин Анисим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Субботина) ?

Отец ребёнка: Субботин Анисим Прокопьевич

Смерть
До 1897

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