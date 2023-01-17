Целикова (Рыбина) Валентина Гермогеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1904
Дата смерти1971
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1904
Отец: Рыбин Гермоген Евграфович
Мать: Рыбина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
26.06.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Целиков Сергей Александрович
Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1939
Отец ребёнка: Целиков Сергей Александрович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.02.1947
Отец ребёнка: Целиков Сергей Александрович
Смерть
1971