Целикова (Рыбина) Валентина Гермогеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целикова (Рыбина) Валентина Гермогеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1904

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1904

Отец: Рыбин Гермоген Евграфович

Мать: Рыбина Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
26.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целиков Сергей Александрович

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1939

Сын: Целиков Лев Сергеевич

Отец ребёнка: Целиков Сергей Александрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.02.1947

Сын: Целиков Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Целиков Сергей Александрович

Смерть
1971
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