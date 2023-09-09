Филипп Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1842
Волышево, Порховский муниципальный район, Псковская область
дворовой у помещика Васильчикова
Восприемник
23.01.1842
Карачуницы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно