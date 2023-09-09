Филипп Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1842
Волышево, Порховский муниципальный район, Псковская область
дворовой у помещика Васильчикова
Восприемник
23.01.1842
Карачуницы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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