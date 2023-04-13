Смирнова (Казанцева) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казанцев Василий Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности