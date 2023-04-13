Смирнова (Казанцева) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Казанцева) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцев Василий Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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