Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Петрович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марина Максимовна

Отец ребёнка: Максим Петрович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Антон Максимович

Отец ребёнка: Максим Петрович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Петрович

Смерть
Неизвестно
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