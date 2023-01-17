Прасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Петрович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марина Максимовна
Отец ребёнка: Максим Петрович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Антон Максимович
Отец ребёнка: Максим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Петрович
Смерть
Неизвестно