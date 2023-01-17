Жирнова (Лавренова) Анна Ананьевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
21.01.1919
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Жирнов Петр Яковлевич
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Жирнова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Жирнов Петр Яковлевич
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
06.12.1924
Отец ребёнка: Жирнов Петр Яковлевич
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Жирнова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Жирнов Петр Яковлевич
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Жирнов Петр Яковлевич
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Жирнов Петр Яковлевич
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Смерть
Неизвестно