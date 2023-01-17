Жирнова (Лавренова) Анна Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирнова (Лавренова) Анна Ананьевна

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Лавренов Ананий Никитич

Мать: Лавренова Евдокия Захарьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1919

Муж: Жирнов Петр Яковлевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Жирнов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Жирнов Петр Яковлевич

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Жирнова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Жирнов Петр Яковлевич

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
06.12.1924

Сын: Жирнов Василий Петрович

Отец ребёнка: Жирнов Петр Яковлевич

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Жирнова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Жирнов Петр Яковлевич

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1928

Сын: Жирнов Павел Петрович

Отец ребёнка: Жирнов Петр Яковлевич

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1930

Сын: Жирнов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Жирнов Петр Яковлевич

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Смерть
Неизвестно
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