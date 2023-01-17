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Ленин Леонид Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

18.10.1868 ст.

Дата смерти

24.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1868 ст.

Отец: Ленин Александр Егорович

Мать: Ленина Екатерина Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Потомственный дворянин.
Бракосочетание
Около 1892

Жена: Ленина Анна Викторовна

Бракосочетание
11.07.1904 ст.

Жена: Ленина Ольга Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Сенноплощадная градская церковь.
Работа или профессия
С 1904 по 1905
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Делопроизводитель 3-го стола 2-го отделения канцелярии губернского правления. Губернский секретарь.
Работа или профессия
С 1912 по 1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Земский начальник 3-го участка Кадниковского уезда. Коллежский асессор.
Работа или профессия
С 1912 по 1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Почетный член Вологодского губернского попечительства детских приютов. Коллежский секретарь.
Работа или профессия
1914
Земский начальник 2-го участка Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1915
Надворный советник.
Работа или профессия
С 1915
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Земский Начальник Усть-Сысольского у. Надворный Советник
Место жительства
С 1915
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Проживал в Усть-Сысольске на Сухановской улице.
Работа или профессия
1916
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Земский начальник 1-го участка Устьсысольского уезда.
Работа или профессия
С 1916
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Председатель съезда мировых судей в Усть-Сысольске.
Смерть
24.09.1918
Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Расстрелян по приговору Революционного полевого трибунала при штабе командующего Котласским районом "за организацию восстания против Советской власти и агитации за Временное правительство". Место расс... Показать все
Работа или профессия
1918
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Депутат Усть-Сысольского Совета рабочих и крестьянских депутатов от партии кадетов.
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