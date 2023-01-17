Мецлер Артур Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мецлер Артур Иванович

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Место рождения

Германия

Дата рождения

25.07.1910

Дата смерти

После 01.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910

Отец: Мецлер Иохaннес Александрович

Мать: не указана

Германия
Рождение ребёнка
28.07.1936

Сын: Мецлер Рудольф Артурович

Мать ребёнка: Мецлер Вера Прокофьевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.02.1940

Сын: Мецлер Герман Артурович

Мать ребёнка: Мецлер Вера Прокофьевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мецлер Вера Прокофьевна

Смерть
После 01.09.1941
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