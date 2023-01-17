Мецлер Артур Иванович
Место рожденияГермания
Дата рождения25.07.1910
Дата смертиПосле 01.09.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910
Отец: Мецлер Иохaннес Александрович
Мать: не указана
Германия
Рождение ребёнка
28.07.1936
Мать ребёнка: Мецлер Вера Прокофьевна
Рождение ребёнка
20.02.1940
Мать ребёнка: Мецлер Вера Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мецлер Вера Прокофьевна
Смерть
После 01.09.1941