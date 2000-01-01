Жарикова Виктория Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1990
Дочь: Музыченко Ольга Александровна
Отец ребёнка: Музыченко Александр Владимирович
Рождение ребёнка
01.09.1991
Дочь: Музыченко Евгения Александровна
Отец ребёнка: Музыченко Александр Владимирович