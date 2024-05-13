Самсонова Ганна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Самсонов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсонов Юрий
Рождение ребёнка
13.01.1956
Дочь: Самсонова (Самсонова) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Самсонов Юрий
Россия Москва
Рождение ребёнка
16.06.1957
Отец ребёнка: Самсонов Юрий
Россия Москва