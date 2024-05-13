Самсонова Ганна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсонова Ганна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Самсонов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Юрий

Рождение ребёнка
13.01.1956

Дочь: Самсонова (Самсонова) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Самсонов Юрий

Россия Москва
Рождение ребёнка
16.06.1957

Сын: Самсонов Борис Юрьевич

Отец ребёнка: Самсонов Юрий

Россия Москва

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