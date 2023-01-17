Вшивцева (Вычегжанина) Наталья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Вычегжанина) Наталья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Афонасий Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Вшивцев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Михайлович

Сагадаковское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Михайлович

Сагадаковское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Сын: Вшивцев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Михайлович

Сагадаковское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Вшивцев Антон Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Михайлович

Сагадаковское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Сагадаковское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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