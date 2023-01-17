Вшивцева (Вычегжанина) Наталья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Вшивцев Афонасий Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Вшивцев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Вшивцев Гаврил Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Вшивцев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763