Карабашева (Мосалова) Евгения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабашева (Мосалова) Евгения Федоровна

Место рождения

Тбилиси, Грузия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосалов Федор Федорович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Рождение ребёнка
07.10.1909

Дочь: Карабашева (Карабашева) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Карабашев Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно

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