Карабашева (Мосалова) Евгения Федоровна
Место рожденияТбилиси, Грузия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мосалов Федор Федорович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: Карабашева (Карабашева) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Карабашев Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно