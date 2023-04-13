Клешнин Никанор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1923
Дочь: Клешнина Мария Никаноровна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно