Клешнин Никанор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешнин Никанор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1900 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1923

Дочь: Клешнина Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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