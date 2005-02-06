Патракеева (Вьялкин) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патракеева (Вьялкин) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1924

Дата смерти

06.02.2005

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1924

Отец: Вьялкин Николай

Мать: не указана

Смерть
06.02.2005
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