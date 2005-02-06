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Патракеева (Вьялкин) Анна
Патракеева (Вьялкин) Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.1924
Дата смерти
06.02.2005
Пол
Женский
Отец
Вьялкин Николай
1882 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1924
Отец:
Вьялкин Николай
Мать: не указана
Смерть
06.02.2005
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