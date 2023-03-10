(Михеева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Михеев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно