(Михеева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михеева) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Михеев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Михеев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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