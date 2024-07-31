Маслова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова Мария

Маслова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Кирилл

Рождение ребёнка
21.01.1921

Сын: Маслов Евгений

Отец ребёнка: Маслов Кирилл

Рождение ребёнка
12.03.1923

Сын: Маслов Павел

Отец ребёнка: Маслов Кирилл

Рождение ребёнка
24.03.1924

Дочь: (Маслова) Мария

Отец ребёнка: Маслов Кирилл

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.