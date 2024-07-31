Маслова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Кирилл
Рождение ребёнка
21.01.1921
Сын: Маслов Евгений
Отец ребёнка: Маслов Кирилл
Рождение ребёнка
12.03.1923
Сын: Маслов Павел
Отец ребёнка: Маслов Кирилл
Рождение ребёнка
24.03.1924
Дочь: (Маслова) Мария
Отец ребёнка: Маслов Кирилл
Смерть
Неизвестно