Ловчиков Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения27.09.1938
Дата смертиОколо 2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ловчикова (Ефанова) Надежда Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ловчикова (Ефанова) Надежда Афанасьевна
Рождение ребёнка
18.10.1966
Мать ребёнка: Ловчикова (Ефанова) Надежда Афанасьевна
Смерть
Около 2005
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область