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Ловчиков Пётр Павлович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

27.09.1938

Дата смерти

Около 2005

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1938

Отец: Ловчиков Павел Павлович

Мать: Ловчикова (Воржева) Параскева Леонтьевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ловчикова (Ефанова) Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
14.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ловчикова (Ефанова) Надежда Афанасьевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ловчикова (Ефанова) Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
18.10.1966

Сын: Ловчиков Павел Петрович

Мать ребёнка: Ловчикова (Ефанова) Надежда Афанасьевна

Смерть
Около 2005
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область

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