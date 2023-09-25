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Печегоров Павел Парфеньев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Печегоров Парфе́ний

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печегорова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Дочь: (Печегорова) Александра Павлова

Мать ребёнка: Печегорова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Дочь: (Печегорова) Мария Павлова

Мать ребёнка: Печегорова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Дочь: (Печегорова) Антонина Павлова

Мать ребёнка: Печегорова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Печегоров Борис Павлович

Мать ребёнка: Печегорова Елена Ивановна

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: (Печегорова) Полина Павлова

Мать ребёнка: Печегорова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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