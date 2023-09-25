Печегоров Павел Парфеньев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: Печегоров Парфе́ний
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Дочь: (Печегорова) Александра Павлова
Мать ребёнка: Печегорова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Дочь: (Печегорова) Мария Павлова
Мать ребёнка: Печегорова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.
Дочь: (Печегорова) Антонина Павлова
Мать ребёнка: Печегорова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1917
Мать ребёнка: Печегорова Елена Ивановна
Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: (Печегорова) Полина Павлова
Мать ребёнка: Печегорова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно