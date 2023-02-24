Феодосей Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1843 ст.
Сын: Борис Феодосьев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреева
Смерть
Неизвестно