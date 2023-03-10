Солодовников Марк Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Марк Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Солодовников Трофим Макеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Поликария Савельевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Владимир Маркович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Поликария Савельевна

Работа или профессия
Неизвестно
грузчик Союзтранса
Смерть
Неизвестно
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