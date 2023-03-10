Солодовников Марк Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Солодовников Трофим Макеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Поликария Савельевна
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Владимир Маркович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
грузчик Союзтранса
Смерть
Неизвестно