Пуньков Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1952
Дата смерти17.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1952
Отец: Пуньков Владимир Павлович
Мать: Пунькова Зоя Паловна
Рождение ребёнка
13.06.1976
Дочь: Резанова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Пунькова Антонина Лукинична
Рождение ребёнка
27.05.1979
Дочь: Виноградова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Пунькова Антонина Лукинична
Рождение ребёнка
27.05.1979
Дочь: Виноградова Светлана Сергеевна
Смерть
17.03.2022
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область