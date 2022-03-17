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Пуньков Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1952

Дата смерти

17.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1952

Отец: Пуньков Владимир Павлович

Мать: Пунькова Зоя Паловна

Рождение ребёнка
13.06.1976

Дочь: Резанова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Пунькова Антонина Лукинична

Рождение ребёнка
27.05.1979

Дочь: Виноградова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Пунькова Антонина Лукинична

Рождение ребёнка
27.05.1979

Дочь: Виноградова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.03.2022
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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