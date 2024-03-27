Радченко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Радченко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радченко Екатерина
Рождение ребёнка
02.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Радченко Екатерина
Смерть
Неизвестно