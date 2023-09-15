Фалилеева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФалилеева Анна

Фалилеева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фалилеев Александр Евграфович

Рождение ребёнка
После 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фалилеев Александр Евграфович

Рождение ребёнка
После 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фалилеев Александр Евграфович

Рождение ребёнка
После 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фалилеев Александр Евграфович

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