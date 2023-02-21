Петр Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Михаил Сергеев

Мать: Катерина

Смерть
Неизвестно
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