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Петр Михайлов
Петр Михайлов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1847
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михаил Сергеев
Около 1794 г.р.
Мать
Катерина
Около 1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец:
Михаил Сергеев
Мать:
Катерина
Смерть
Неизвестно
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