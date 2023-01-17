Марина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1906
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1908
Дочь: Васильева Домникия
Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич
Метрическая книга церкви села Незнаново
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Стёпина Серафима
Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
22.11.1919
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кузнецов Василий
Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1926
Сын: Кузнецов Алексей
Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич
Смерть
Неизвестно