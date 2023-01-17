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Марина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1906

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич

Лозки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1908

Дочь: Васильева Домникия

Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич

Лозки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Метрическая книга церкви села Незнаново
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Стёпина Серафима

Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
22.11.1919

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич

Лозки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузнецов Василий

Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1926

Сын: Кузнецов Алексей

Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич

Смерть
Неизвестно
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