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Богданов Павел Александрович

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Место рождения

Калининская область, Брусовский район, Шишоловский сельсовет, д. Парменово

Дата рождения

15.04.1934

Пол

Мужской

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1934

Отец: Богданов Александр Денисович

Мать: Макарихина Клавдия Дмитриевна

Калининская область, Брусовский район, Шишоловский сельсовет, д. Парменово
Бракосочетание
06.03.1958

Жена: Богданова Фаина Дмитриевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1964

Дочь: Богданова Алевтина Павловна

Мать ребёнка: Богданова Фаина Дмитриевна

Калининская область, г. Вышний Волочек
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