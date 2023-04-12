Богданов Павел Александрович
Место рожденияКалининская область, Брусовский район, Шишоловский сельсовет, д. Парменово
Дата рождения15.04.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1934
Калининская область, Брусовский район, Шишоловский сельсовет, д. Парменово
Бракосочетание
06.03.1958
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1964
Дочь: Богданова Алевтина Павловна
Мать ребёнка: Богданова Фаина Дмитриевна
Калининская область, г. Вышний Волочек