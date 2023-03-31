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Косенков Кирилл Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1880

Сын: Косенков Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-379 (1880г) Любимовка, Преображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино Восприемники: Иван Антипович, Агриппина Алексеевна
Место жительства
Около 1880
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.03.1882

Дочь: Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-420 (1882г) Васильевка, Любимовка, Преображенка, Богдановка
Рождение ребёнка
20.06.1885

Сын: Косенков Иван Кириллович

Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-571 (1885г) Логачевка, Любимовка Восприемники: Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1887

Дочь: Елизавета Кирилловна

Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-567 (1887г) Любимовка, Марковка, Михайловка Восприемники: Косенков Алексей Онофриевич, Стефанида Савельева
Рождение ребёнка
21.08.1889

Дочь: Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-628 (1889г) Логачевка, Любимовка, Марковка Восприемники: Васса Алексеевна, Поминов Петр Дмитриев (Тупиковка)
Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Косенко Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 770 (1894 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка
Рождение ребёнка
19.04.1896

Сын: Косенко Иван Кириллович

Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенкова Екатерина Савельевна

Смерть
Неизвестно
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