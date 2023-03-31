Косенков Кирилл Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1880
Сын: Косенков Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна
Ф-389 О-1 Д-379 (1880г) Любимовка, Преображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино Восприемники: Иван Антипович, Агриппина Алексеевна
Место жительства
Около 1880
Рождение ребёнка
21.03.1882
Дочь: Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна
Ф-389 О-1 Д-420 (1882г) Васильевка, Любимовка, Преображенка, Богдановка
Рождение ребёнка
20.06.1885
Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна
Ф-389 О-1 Д-571 (1885г) Логачевка, Любимовка Восприемники: Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1887
Дочь: Елизавета Кирилловна
Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна
Ф-389 О-1 Д-567 (1887г) Любимовка, Марковка, Михайловка Восприемники: Косенков Алексей Онофриевич, Стефанида Савельева
Рождение ребёнка
21.08.1889
Дочь: Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна
Ф-389 О-1 Д-628 (1889г) Логачевка, Любимовка, Марковка Восприемники: Васса Алексеевна, Поминов Петр Дмитриев (Тупиковка)
Рождение ребёнка
28.10.1894
Сын: Косенко Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна
Фонд 389 Опись 1 Дело 770 (1894 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка
Рождение ребёнка
19.04.1896
Мать ребёнка: Косенкова Екатерина Савельевна
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно