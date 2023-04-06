Шатунова Авдотья (Евдокия) Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Авдотья (Евдокия) Филиппова

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Анна Елисеева

Отец ребёнка: Шатунов Елисей Иванов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Варвара Елисеева

Отец ребёнка: Шатунов Елисей Иванов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Шатунов Естифей Елисеев

Отец ребёнка: Шатунов Елисей Иванов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Соломонида Елисеева

Отец ребёнка: Шатунов Елисей Иванов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Анисья Елисеева

Отец ребёнка: Шатунов Елисей Иванов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Елисей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1793
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
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