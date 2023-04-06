Шатунова Авдотья (Евдокия) Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Анна Елисеева
Отец ребёнка: Шатунов Елисей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Варвара Елисеева
Отец ребёнка: Шатунов Елисей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Шатунов Елисей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Соломонида Елисеева
Отец ребёнка: Шатунов Елисей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Анисья Елисеева
Отец ребёнка: Шатунов Елисей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1793