Безуглый Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Безуглая Прасковья
Рождение ребёнка
08.05.1905
Дочь: Гудова Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Безуглая Прасковья
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Безуглая Прасковья
Рождение ребёнка
?.11.1922
Дочь: Безуглая Анна Ивановна
Мать ребёнка: Безуглая Прасковья
Смерть
Неизвестно