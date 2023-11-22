Киселева (Лунева) Евдокия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Лунев Савелий Аврамович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Киселев Федор Климонтович
Отец ребёнка: Киселев Климонт Петрович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Киселев Кондрат Климонтович
Отец ребёнка: Киселев Климонт Петрович
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1756
Сын: Киселев Денис Климонтович
Отец ребёнка: Киселев Климонт Петрович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Василиса Климонтовна
Отец ребёнка: Киселев Климонт Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно