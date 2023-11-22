Киселева (Лунева) Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Лунева) Евдокия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Лунев Савелий Аврамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Киселев Федор Климонтович

Отец ребёнка: Киселев Климонт Петрович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Киселев Кондрат Климонтович

Отец ребёнка: Киселев Климонт Петрович

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Киселев Денис Климонтович

Отец ребёнка: Киселев Климонт Петрович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Василиса Климонтовна

Отец ребёнка: Киселев Климонт Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Климонт Петрович

Смерть
Неизвестно
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